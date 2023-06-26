Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına atama Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Derya Örs getirildi. Atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına yeni bir isim atandı.

Yeni atama kararına göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs oldu.

Derya Örs kimdir?

Prof. Dr. Derya Örs’ün 1966 yılında Konya’nın Akşehir ilçesine bağlı Akait (şimdiki adıyla Üçhüyük) köyünde dünyaya geldi.

Derya Örs, ilk öğretimini Akşehir Nasrettin Hoca İlkokulu (1971-1976) ve Atatürk Ortaokulu’nda (1976-1979) tamamladı, Akşehir İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi Motor Bölümü’nde başladığı eğitimini (1979-1981) Konya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde (1983) bitirdi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ’nda (1985-1989) lisans eğitimini tamamlayarak 07.03.1990’da adı geçen Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atanoı.

İlhanlı tarihiyle ilgili “Kâşânî, Târîh-i Olcaytu (İnceleme-Çeviri)” başlıklı yüksek lisans tezini 21.10.1992’de, Akkoyunlu tarihiyle ilgili "Fazlullah b. Rûzbihân-i Huncî ve Târîh-i Âlem-ârâ-yi Emînî’si (İnceleme-Farsça Metin Neşri-Çeviri)" başlıklı doktora tezini 12.01.1999’da savundu.

Polatlı Topçu ve Füze Okulu’nda yedek subay aday öğrenci eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Küçükyalı’da “K.K.K. Lisan Okulu Farsça Bölümü’nde” yedek subay olarak öğretmen ve çevirmen sıfatıyla vatani görevini (Mart 1999-Temmuz 2000) ifa etti.

13.03.2002’de yardımcı doçent kadrosuna atandı, 16.04.2002’de doçent oldu, 25.04.2010’da profesör unvanını aldıktan sonra 13.01.2011’de Ankara’da beşinci devlet üniversitesi olarak kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ne kurucu dekan olarak atandı. Yaklaşık iki yıl süren bu görevin ardından, 03.11.2012-14.01.2019 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı görevini yürüttü, bu arada Yunus Emre Vakfı Mütevelli Üyeliğinde bulundu (2014-2017), 2003-2019 yılları boyunca Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın Farsça mütercim-tercümanı olarak görev yaptı ve 15 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi olarak atandı.

Akademik hayatı boyunca çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yöneten Derya Örs, şarkiyat ve sosyal bilimler alanında yayın yapan kimi ulusal ve uluslar arası akademik dergilerde hakemlik ve yayın kurulu üyeliği yaptı.

Fars Dili ve Edebiyatı alanında çok sayıda telif ve tercüme makale, kitap, ansiklopedi maddesi ve bilimsel bildirisi bulunan Derya Örs, şarkiyat alanında yayın yapmak üzere kurulan Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi’nin (2001-) kurucularından ve editörlerinden birisi olup çok uzun yıllar, Ankara’da bulunan Mevlana Araştırmaları Derneği’nde “Mevlana’dan Gazel Okumaları” (2004-2011) ve Türkiye Yazarlar Birliği’nde “Mesnevi Şerhi” (2005-2011) derslerine katkı verdi.

Çalışmalarını klasik ve çağdaş Fars dili ve edebiyatı; İran tarihi, yazma eser metin neşri, yazma eser kataloglaması, tarihî ve güncel Farsça-Türkçe sözlük yazımı, Osmanlı Türkçesi sözlük yazımı, Arap harfli Türkçe edebiyat ve tarih kitaplarının neşri üzerine yoğunlaştıran Derya Örs, özellikle Konya ve onunla bütünleşen Hz. Mevlânâ ve eserleri hakkındaki çalışmalarıyla dikkat çekti. Bu cümleden olarak Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu ile “Mesnevî-i Manevî’nin” Farsça metnini hazırladı (2006) ve Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ile Mesnevi’yi (2007) Türkçeye kazandırdı.

Türk dünyasına yaptığı üstün hizmetlerden dolayı TÜRKSOY 25. Yıl Madalyası’na layık görüldü, Azerbaycan-Türkiye dostluğunun gelişmesine katkılarından dolayı da 2016 yılında Azerbaycan Millî İlimler Akademisi tarafından “Fahri Doktora” unvanı aldı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra TRT için, klasik Türk edebiyatı sohbetlerini içeren Dürr-i Meknun (2014-2015, 25 Bölüm) ve dokuz Balkan ülkesindeki Türk-İslam varlığını konu alan Gönül Yolu (2016-2017, 13 Bölüm) adlı programları hazırladı ve sundu.