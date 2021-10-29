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    Atatürk Kültür Merkezi açılışa hazırlanıyor

    2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi, bugün yapılacak tören ile açılacak.
    • DHA
    • 29.10.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 12:30
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    Atatürk Kültür Merkezi açılışa hazırlanıyor

    Atatürk Kültür Merkezi (AKM), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören ile hizmete açılacak.

    AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkez, 5 bloktan oluşuyor.

    TOPLAMDA 14 KATI BULUNUYOR

    Yaklaşık 49 bin metrekare, 4 bodrum, zemin ve üzerinde 9 kat olmak üzere toplam 14 katı var.

    En üst katında 865 metrekare kapalı alana ve 250 metrekare teras alanına sahip bir restoran bulunuyor.

    GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Açılış öncesi Atatürk Kültür Merkezi etrafında ve Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemi alındı.

    AKM'nin önündeki Tak-ı Zafer Caddesi trafiğe kapatılırken çevrede çelik bariyerlerle güvenlik noktaları oluşturuldu.

    Taksim Meydanı'na büyük barkovizyon yerleştirildi.

    Açılışı takip edecek olan yerli ve yabancı basın mensupları için özel alan oluşturuldu.

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