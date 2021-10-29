Atatürk Kültür Merkezi açılışında görsel şölen

Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle cumhuriyetin 98. yılında hizmete girdi. Açılış törenine özel hazırlanan ışık gösterisi, izleyenleri hayran bıraktı.

Türkiye'nin kültür tarihi açısından önemli yapılardan biri olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yaklaşık 13 yıl aranın ardından son teknoloji kullanılarak yapılan yeni binasıyla sanatseverlerle buluştu.

AKM, bugün cumhuriyetin 98. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.

IŞIK GÖSTERİ

AKM'nin açılış kurdelesi kesilirken açılışa özel hazırlanan ışık gösterisi izleyenleri hayran bıraktı.

Atatürk Kültür Merkezi açılışında ışık gösterisi yapıldı VİDEO