Euro
13.2269
1.11%
Dolar
11.6679
1.02%
Altın
681.9360
1.14%
Borsa
1,886.56
-0.56%
Bitcoin
586.524
0.32%
BTXN Coin
37.95
3.09%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Atatürk Kültür Merkezi, iki ayda 115 bini aşkın sanatseveri ağırladı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), iki ayda 115 bini aşkın sanatseverin uğrak noktası oldu.
    • AA
    • 28.12.2021 - 14:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Atatürk Kültür Merkezi, iki ayda 115 bini aşkın sanatseveri ağırladı

    Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Hasan Uçarsu'nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona'nın yazdığı "Sinan" operasının prömiyeriyle açıldı.

    Ayrıca AKM, "Uyuyan Güzel" balesi, "Aida" operası, "Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi", "Anna Karanina" ve "Yol" oyunu ile Grammy ödüllü sanatçı Chris Botti, Fransız caz sanatçısı Hindi Zahra, Londra Filarmoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın da aralarında bulunduğu onlarca etkinliğe ev sahipliği yaptı.

    OPERA SALONU 2 HAFTADA 19 BİN İZLEYİCİYİ AĞIRLADI

    Hareketli sahnesi, akustik performansı ve 2 bin 40 kişilik kapasitesiyle Türk operasının "gurur binası" olarak inşa edilen opera salonu, açık kaldığı 2 haftalık süre içinde yaklaşık 19 bin izleyiciyi ağırladı.

    Tiyatro salonundaki etkinlikleri 35 bin, çok amaçlı salondaki etkinlikleri ise 2 bin kişi izledi. Çocuk sanat merkezindeki etkinliklere katılan çocukların sayısı ise 250 oldu.

    ZİYARETÇİ SAYISI 115 BİNİ AŞTI

    Bu etkinliklerin yanı sıra sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiler, kütüphane ve sinemayla birlikte AKM'nin ziyaretçi sayısı 115 bini aştı.

    İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İDSO) 30 Aralık'ta gerçekleştireceği konserle yılı kapatacak AKM'de, 4-6 Ocak'ta "Leyla ile Mecnun" adlı tiyatro oyunu, 8-9 Ocak'ta ise "Norma" operası sanatseverlerle buluşacak.

    Atatürk Kültür Merkezi, iki ayda 115 bini aşkın sanatseveri ağırladı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir