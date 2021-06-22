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    Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatında sona gelindi

    2 yıl önce temelleri atılan AKM'nin ön cephesi tamamlanırken, inşaatta da neredeyse sona gelindi. Çalışmaların son durumu, drone ile havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 22.06.2021 - 10:22
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    Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatında sona gelindi

    10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşaatında sona gelindi.

    Ön cephesi tamamlanan yeni AKM, drone ile havadan görüntülendi.

    29 Ekim'de açılışı planlanan kültür merkezi inşaatında 3 kule vincinden birinin çalışmaya devam ettiği görüldü.

    SİLÜETİ OLUŞTU

    Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Camii, Taksim meydanının (AKM) Taksim meydanının yeni silüetini oluşturdu.

    Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatında sona gelindi VİDEO


    Atatürk Kültür Merkezi nin inşaatında sona gelindi #1

    TAKSİM CAMİİ İLE AYNI KAREDE

    Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan Taksim Camii ile silüeti oluşan AKM, aynı karede yer aldı. İki eserin meydandaki duruşu da drone ile yapılan çekime yansıdı.

    Atatürk Kültür Merkezi nin inşaatında sona gelindi #2

    5 BLOKTAN OLUŞUYOR

    İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni Atatürk Kültür Merkezi 5 bloktan oluşuyor.

    Atatürk Kültür Merkezi nin inşaatında sona gelindi #3

    AKM'NİN KAPASİTESİ

    Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.

    Atatürk Kültür Merkezi nin inşaatında sona gelindi #4

    MANZARALI RESTORAN

    Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.

    Atatürk Kültür Merkezi nin inşaatında sona gelindi #5

    Atatürk Kültür Merkezi nin inşaatında sona gelindi #6

    Atatürk Kültür Merkezi nin inşaatında sona gelindi #7

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