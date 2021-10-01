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    Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı

    Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası 3 yıl sonra asıldı.
    • AA
    • 01.10.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 10:11
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) girişine tabela konuldu.

    Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.

    TABELA DEĞİŞECEK İDDİASI

    Bazı sosyal medya hesaplarından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan AKM'nin isminin değişeceği iddia edilmişti.

    Montajı tamamlanarak asılan isim tabelası tartışmaları sona erdirdi.

    Atatürk Kültür Merkezi nin yeni tabelası asıldı #1

    ESKİDEN OLDUĞU GİBİ YAZIYOR

    İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela, drone ile havadan da görüntülendi.

    Tabelada, eskisi gibi Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü.

    Öte yandan yeni AKM, Cumhuriyetin 98’inci yıl dönümünde görkemli törenle kapılarını açacak.

    Atatürk Kültür Merkezi nin yeni tabelası asıldı #2

    Atatürk Kültür Merkezi nin yeni tabelası asıldı #3

    Atatürk Kültür Merkezi nin yeni tabelası asıldı #4

    Atatürk Kültür Merkezi nin yeni tabelası asıldı #5

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