Bir komedyenin Atatürk'ü kullanarak halka saçma ürünler satan yayın organlarını eleştirdiği gösterisi sosyal medyayı ikiye böldü.

Mustafa Kemal Atatürk'ü kullanarak ideolojik sömürü ile ticari kar eden yayın organları herkesin malumu...

Fakan şimdiye kadar göz önünde yapılan bu sömürüye bir komedyen tarafından dikkat çekildi.

ATATÜRK BASKILI ÜRÜN REKLAMLARI

Genç bir komedyen stand-up gösterisinde bu konuyu ele aldı.

Kahkahaların yükseldiği gösteriden Halk TV'nin Atatürk çıkartmalı ürün reklamlarının anlatıldığı bir kısım sosyal medyaya da yansıdı.

'Atatürk sömürüsü' konulu gösteri gündem oldu VİDEO



SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Üzerine Atatürk resmi, Atatürk'ün ismi konularak satılan saçma ürünlerin reklamlarını anlatan komedyenin gösterisi sosyal medyayı ise ikiye böldü.

Kimileri saygısızlık olarak nitelerken kimileri de komedyene haklılığını teslim etti.