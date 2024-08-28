Atatürk'e ait İstiklal Madalyası'nın vesikası 30 Ağustos'ta sergilenecek Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair Kurtuluş Savaşı Müzesi koleksiyonunda yer alan vesikanın, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 30 Ağustos'ta ilk kez sergileneceği duyuruldu.

AA

Cuma günü gerçekleşecek 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile çeşitli program ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Zafer Bayramı nedeni ile günün anlam ve önemine değinilecek programlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anılacak.

Kutlamalar kapsamında, Kurtuluş Savaşı Müzesi koleksiyonunda yer alan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine verilen İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk kez sergilenecek.

TBMM'DE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

TBMM Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlama programı kapsamında TBMM'de de etkinlikler düzenlenecek.

GEÇİT TÖRENİ

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek program kapsamında, 30 Ağustos Cuma günü TBMM ön bahçede geçit töreni yapılacak.

Tören öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği tarafından saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın icrası ve çeşitli marşlardan oluşan konser gerçekleştirilecek.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

TBMM'deki etkinliğin ardından kortej yürüyüşü düzenlenecek. 16 Türk Devleti bayrağı taşıyan Tarihi Saygı Bölüğü'nün de yer aldığı kortejin yürüyüşü, TBMM önündeki İnönü Bulvarı'ndan başlayarak Atatürk Bulvarı üzerinden Ulus'taki 1. TBMM Binası önüne kadar devam edecek.

"İSTİKLAL MADALYALARI SERGİSİ" AÇILACAK

Kutlamalar kapsamında, 1. TBMM Binası'ndaki Kurtuluş Savaşı Müzesi koleksiyonunda yer alan "İstiklal Madalyaları Sergisi" açılacak.

İSTİKLAL MADALYASI VESİKASI SERGİLENECEK

Etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine verilen İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika da ilk kez sergilenecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)