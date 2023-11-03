Atatürk'e benzerliği ile tanınan Serdar Görel'in bir ayda topladığı parayı açıkladı Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği ile tanınan Serdar Görel'in, 29 Ekim'de yaptığı TikTok canlı yayınında 1 milyon lira değerinde hediye topladığı iddia edilmişti. Görel yaptığı açıklamada iddiaların yalan olduğunu ve bir ayda 30 bin TL topladığını söyledi.

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Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğini kullanan çok sayıda insan var.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzediği iddiasıyla dikkatleri üzerine çeken Serdar Görel, sosyal medyanın en trend isimlerinden biri haline geldi.

Serdar Görel isimli TikTok kullanıcısı, uzun süredir yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Hediye yağmuruna tutuluyor

Görel, TikTok’ta düzenli olarak canlı yayınlar açıyor ve bu yayınlarda kullanıcılardan pek çok hediye alıyor.

Yine bu canlı yayınlardan birinde ise kullanıcılar, Görel’e adeta hediye yağdırdı.

2 saatte tam 1 milyon lira topladı iddiası

Serdar Görel’in, 29 Ekim'de açtığı TikTok yayınında 2 saatte tam 1 milyon lira hediye topladığı iddia edildi.

Yorumlar da dikkat çekti

Yayın esnasında bağış kadar yayına yapılan yorumlar da gündem oldu.

Yayına yapılan yorumlarda, 'Atam çok özledik', 'Atam, ağlıyorum, aynısı' gibi yorumlar yapıldı.

Oyunculuk yapıyor

Aynı zamanda oyunculuk yapan Görel, bir sürü projede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı.

"İddiaların hepsi yalan"

İddiaların ardından TikTok üzerinden açıklama yapan Serdar Görel böyle bir para toplamadığını iddiaların yalan olduğunu açıkladı.

Bir ayda 30-35 bin TL hediye topladığını söyleyen Görel, "Yalan haber yapanlardan hesap soracağım" dedi.

"Hepsinden hesabını soracağım"

Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Görel açıklamalarında şunları söyledi:

1 milyon lira kazanmadım üstüne basa basa söylüyorum. Bunların hepsi yalan. Kimse beni arayıp bunları sormadı. Hepsinden hesabını soracağım. Belge belge hepsini açıklayacağım. Öyle bir para yok.

"Beni seviyorlar ve hediye atıyorlar ben ne yapabilirim"