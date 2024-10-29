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Haber Merkezi

Sosyal medya platformu TikTok'ta keşfedilen ve ünlü olan Serdar Görel isimli bir yayıncı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Görel, bu benzerliğini kullanarak TikTok hesabından canlı yayınlar açıp paylaşımlar yapıyor.

Görel'in açtığı yayınlar binlerce kişi tarafından canlı olarak izleniyor.

Özellikle Görel'in milli bayramlarda açtığı yayınlar bir hayli rağbet görüyor.

29 EKİM'DE YİNE YAYIN AÇTI

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Görel yine TikTok hesabından canlı yayın açtı.

Görel'in yayını yine binlerce kullanıcı tarafından sıkı bir şekilde takip edildi. Kullanıcılar Görel'e çeşitli hediyeler yolladı.