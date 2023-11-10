Atatürk'e dua edilmedi tartışması: Camide arbede çıktı Esenler Merkez Camii'nde Cuma namazı esnasında Atatürk'e 'neden dua yok' diyen kişiyle cemaat arasında arbede çıktı. Gerilimin arttığı anlar ise kameralara yansıdı.

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ensonhaber.com

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım'da, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Binlerce kişi törenlerle Atatürk'ü andı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım, seküler-muhafazakar değerler çerçevesinde tartışmalara konu oldu.

Özellikle bu yıl 10 Kasım'ın cuma gününe denk gelmesi tartışmalar açısından günü daha anlamlı hale getirdi.

"Camide Atatürk'e dua okunmadı" tartışması

Bu kapsamda yaşanan tartışmaların en spesifik olanlarından biri kameraya yansıdı.

İmama tepki gösterdi

Cuma namazı için camiye giden bir vatandaş, Atatürk için dua okunmadığını iddia ederek imama tepki gösterdi.

Cemaat araya girdi: Arbede çıktı

Tepki üzerine araya giren cemaatle vatandaş arasında arbede çıktı.

"Başlarım senin Mustafa Kemal Atatürk’üne"

Neden dua okunmadı diyen vatandaşa tepki gösteren vatandaşın ağzından "Sen kimsin lan! Başlarım senin Mustafa Kemal Atatürk’üne" sözleri duyuldu.

O anlar kaydedildi

Camide yaşanan bu tartışma ise anbean kameralara yansıdı.