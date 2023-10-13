Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisinin cezası belli oldu! Tahliye edildi... Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan lise öğrencisi 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir lisede çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu...

Görüntülerde, A.E.S. isimli lise öğrencisinin elindeki ulu önder Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekiplerinin yakaladığı 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. tutuklandı.

"Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum"

Lise öğrencisi A.E.S. ifadesinde oyun oynadıklarını belirtirken, fotoğrafın Atatürk'e ait olduğunu bilmediğini ve pişman olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer vermişti:

Bahse konu videoda görüleceği üzere biz tamamen oyun oynuyorduk. Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız.



Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım.



Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım.

3 yıla kadar hapis cezası talep edildi

İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora yer verildi.

Raporda, 8 Temmuz'da sosyal medya platformunda bir hesaptan yapılan paylaşımda, "Üsküdar'daki Marmara İmam Hatip Lisesi öğrencisi A.E.S'nin kıyafetleri varken Atatürk'ün fotoğrafı bulunan bir kağıdı cinsel bölgesine sürttüğü, bu şekilde Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiğine dair" ihbar niteliğinde görüntü ve yazılar olduğu tespitine yer verildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen A.E.S, videodaki kişinin kendisi olduğunu ancak bunun yaklaşık 2 yıl önce 9. sınıf öğrencisiyken çekildiğini, fotoğraftaki kişinin Atatürk olduğunu bilmediğini, Atatürk'ün hatırasına hakaret etmek gibi bir amacının olmadığını, bu görüntülerin arkadaşları tarafından videoya çekilip paylaşıldığını belirtti.

İddianamede sanık A.E.S, hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianame Anadolu Çocuk Mahkemesi'nce kabul edildi.

Öte yandan savcılık, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ise takipsizlik kararı verdi.

Tahliye edildi

Tutuklanan ve 3 yıla kadar hapis cezası istenen 17 yaşındaki imam hatip lisesi öğrencisi A.E.S., 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.