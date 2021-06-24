Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ederken çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayan Safiye İnci, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığını duyurdu.

2018 yılında Anıtkabir'de kendi videosunu çekip sosyal medya hesabında yayınlayan Safiye İnci, Atatürk'e hakaretten yargılandı.

Yayınladığı videoda Anıtkabir'e zorla geldiğini ve Atatürk'ü sevmediğini söyleyen Safiye İnci'nin hapisle yargılandığı davada karar çıktı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ONANDI

2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Safiye İnci, cezasının onandığını Twitter'dan duyurdu.

"ALLAH BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

İnci, kendisine gelen dosyayla birlikte, "Cezam onaylandı 2 yıl 6 ay ceza aldım. Bu davada kazandığını sananlar, devran dönecek! Allah bitti demeden bitmez. Hükmü yalnızca Allah verir." ifadelerini kullanarak paylaşım yaptı.

ATATÜRK'E HAKARET

İnci, Anıtkabir'in önünde çektiği videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Anıtkabir'e geldiğim için utanıyorum. Keşke gelmeseydim. Türkiye'yi Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk, Tayyip'in..."

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı- VİDEO ARŞİV

