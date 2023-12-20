Atatürk'e hakaret eden şahıs: Videoyu sinirlenip çektim Cuma namazı sırasında Atatürk'e dua edilmesine tepki gösterip Atatürk'e ve imama hakaret eden şahıs, hakim karşısına çıktı. Şahıs, "Ben kafir derken Atatürk'ü kastetmedim. Paylaşımın 10 Kasım'a denk gelmesi de planladığım bir şey değildi" dedi.

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İHA

Tarihler 10 Kasım'ı gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yılında anıldı.

Tüm yurtta çeşitli şekilde anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününde yapılan bir paylaşım tepki çekti.

Buna göre A.B. isimli şahıs, cuma namazı sırasında Atatürk'e dua edilmesine tepki gösterdi.

Atatürk'e hakaret etti: Cezaevine gönderildi

Camiden çıktıktan sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden A.B., Ümraniye'de gözaltına alındı.

Şahıs, ‘Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşananların ardından tutuklu sanık A.B., hakim karşısına çıktı.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık A.B. ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Ben kafir derken Atatürk'ü kastetmedim: Paylaşımın 10 Kasım'a denk gelmesini planlamadım"

Tutuklu sanık, savunmasında, “Ben hutbede Mustafa Kemal Atatürk anması olmamasına rağmen imam 'ruhuna Kur'an okuyalım' deyince sinirlenip videoyu çektim. Sonrasında pişman olup hesabımı kapattım. Ben bu hakaretlerin İslam dininde de kabul görmeyeceğini biliyorum. İslam güzel ahlaka dayalıdır, bu yüzden çok pişman oldum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Ben kafir derken Atatürk'ü kastetmedim. Paylaşımın 10 Kasım'a denk gelmesi de planladığım bir şey değildi.” dedi.

4 buçuk yıla kadar hapsi istendi

Mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesini isteyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1.5 yıldan 4 buçuk yıla kadar hapsi istendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)