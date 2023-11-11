Atatürk'e hakaret etmişlerdi: Ahmet Bostancı ve Mustafa Atmaca tutuklandı 10 Kasım'da Atatürk'e hakaret edenlere ilişkin karar belli oldu. Erzurum'da hizmet veren döner işletmesinin sahibi Mustafa Atmaca ve İstanbul'da Atatürk'e hakaret eden Ahmet Bostancı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Etkinliklerin ardından ise Türkiye'nin gündeminde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan söylemler var.

Sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken görüntüler sonrası emniyet ve yargı harekete geçti.

Takipçisiyle tartıştı

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, sosyal medya platformu Tiktok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı.

"Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti"

Mustafa Atmaca, tartışma sırasında şu ifadeleri kullandı:

Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Yemen de, Kudüs de bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi. Laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti.

Takipçileri tepki gösterdi

Atmaca’ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi.

Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan Mustafa Atmaca ifadesinin ardından tutuklandı.

Bir tutuklama da İstanbul'da

Atmaca'nın ardından bu kez İstanbul'dan tutuklama haberi geldi.

Gayrettepe'de bulunan Hacı Nimet Özden Camii'nde Cuma namazı sırasında İmam'ın Atatürk'e dua etmesine tepki gösteren Ahmet Bostancı camiden ayrılmıştı.

Yolda yürürken video çeken Bostancı, Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret etti.

Soruşturma başlatıldı

Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alınan Bostancı polis merkezine götürüldü.

Tutuklandı

Bostancı'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.