Dönemin Diyanet İşleri Başkanı'ndan Atatürk'ün cenaze namazının Dolmabahçe Sarayı'nda kılınması için fetva alındı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, bugün vefatının 83. yılı...

Atatürk'ün cenaze namazının kılınıp kılınmadığına dair tartışmalar her yıl yaşanırken KRT TV'de de dün gece bu konu ele alındı.

Şimdiki Zaman programına konuk olan Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, bu konu hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Atatürk'ün cenaze namazının, camide izdiham olmasın diye Dolmabahçe Sarayı'nda kılındığını anlatan Babüroğlu, şu ifadeleri kullandı;

Atatürk'ün cenaze namazının Dolmabahçe'de kılınmasının hikayesi VİDEO





"DOLMABAHÇE'DE KILINMASI CAİZ MİDİR"

"Atatürk'ün cenaze namazı ile ilgili, camide izdiham yaratacağından çok sayıda ölümlere neden olacağından ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'ye sorarlar "Cenaze namazını bu nedenle camide kılıdıramayacağız Dolmabahçe Sarayı'nda cenaze namazının kılınması caiz midir Müslümanlık açısından?

"ÜLKENİN HER KARIŞ TOPRAĞINDA KILINMASI CAİZDİR"

Rıfat Börekçi ise; "Atatürk'ün cenaze namazı tertemiz hale getirdiği ülkenin her karış toprağında kılınması caizdir" der ve Atatürk'ün cenaze namazı kıldırılır."



