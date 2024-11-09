Atatürk'ün ders kitaplarındaki tarihi portresi Anıtkabir'de ziyaretçilerle buluşacak

AA

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde etkinlikler ve anma programları düzenlenecek ve ayrıca, Anıtkabir'de de anma programı gerçekleştirilecek.

Yaşanan gelişmede, ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihi Atatürk portresinin orijinalinin ,10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de ziyaretçileriyle buluşacağı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

24 KASIM'A KADAR ZİYARETE AÇIK OLACAK

Açıklamaya göre, "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi", 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar 15 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

EĞİTİM CAMİASI AÇISINDAN AYRI BİR DEĞERİ BULUNUYOR

Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan portrenin, o tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alması dolayısıyla eğitim camiası açısından ayrı değeri bulunuyor.

Öte yandan, tarihi Atatürk portresi, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın envanterine dahil edildi.

TARİHİ PORTREYE İLİŞKİN RAPOR AÇIKLANDI

Açıklamada, tablonun arkasındaki "Atatürk Portresi Raporu"na da yer verildi.

Tarihi tablonun Büyük Önder Atatürk'ün o zamanki halini aslına tamamen uygun olarak ifadelendirdiği belirtilen raporda, şu değerlendirmelerde bulunuldu: