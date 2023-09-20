Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs tutuklandı İstanbul'daki bir lisede Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli A.E.S tutuklandı.

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ensonhaber.com

İstanbul Üsküdar'da lise öğrencisi A.E.S. (17), okul kitabından kopardığı Atatürk fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketlerde bulundu.

Arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşılan video izleyenlerin tepkisini çekti.

Gözaltına alındı

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Tutuklandı

A.E.S., savcılık ifadesinden sonra "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.

Atatürk'ü Koruna Kanunu nedir?

Atatürk'ü Koruma Kanunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını korumak amacıyla kabul edilen bir yasadır.

Bu kanun, Atatürk'ün kişiliği, eserleri, ve devrimleri ile ilgili olarak çeşitli koruma ve yaptırımlar içerir.

-Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

-Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

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Bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmekte

-Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

-Birinci maddede yazılı suçlar, iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumî veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmü olunulacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.