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    Atatürk'ün hutbelerde neden anılmadığını gösteren belge

    Atatürk'ün hutbelerde neden anılmadığını gösteren belge

    Mustafa Kemal Atatürk, hutbelerde adının anılmaması için 5 Mart 1926'da kararname çıkarmıştı. İşte Atatürk'ün imzasını taşıyan o belge.
    • 27.08.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 12:33
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    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yanına aldığı kameramanla birlikte camiye giderek kendince bir provokasona imza attı.

    İmamın hutbede olduğu anlarda kameraman kayda girdi, Ümit Özdağ da "Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız" diye bağırdı.

    O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

    Siyasetini nefret üzerine oturtan ancak Kemalist oylara da göz diken Ümit Özdağ'ın bu girişimi, ortaya çıkan belge ile yerle bir oldu.

    Bilindiği üzere daha önce de Atatürk'ün hutbelerde neden yer almadığına yönelik tartışmalar yapıldı.

    Atatürk'ün kendi emri

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise devlet arşivlerinden çıkan belgeyle tartışmalara cevap verdi.

    5 Mart 1926 tarihli Mustafa Kemal Atatürk ve bakanların imzasını taşıyan kararnamede “Bundan sonra camilerde, hutbelerde şahıs ismi söylemeksizin ‘Millet ve Cumhuriyetin kurtuluşu için’ dua edilmesi karar kılınmış ve bu kararların bütün vilayetlere İçişleri Bakanlığınca tebliğ edilmesi için havale edilmiştir” ifadeleri yer alıyor.

    Atatürk ün hutbelerde neden anılmadığını gösteren belge #1

    Atatürk ün hutbelerde neden anılmadığını gösteren belge #2

    Ümit Özdağ, cuma namazı sırasında imama tepki gösterdi VİDEO

    Ümit Özdağ'ın yeni hedefi camiler: Kameramanla provokasyona gitti haberi için tıklayın

    Atatürk ün hutbelerde neden anılmadığını gösteren belge #3


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