Atatürk'ün kilim portresinin ilk ilmeği Bakan Ersoy'dan: 155 bin ilmeklik proje Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 1 haftada tamamlanacak portrenin ilk ilmeğini attı. Ersoy, Atatürk'ün mozaik portresinin ilk taşını da yerleştirdi.

AA

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün kilim portresi yapılacak.

Atatürk'ün söz konusu portresi, 155 bin ilmek ile oluşturulacak. Kilim portrenin ilk ilmeğini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy attı.

Bakan Ersoy, festival çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Eskizden Piksele Anatolia Edition" sergisini gezdi.

İlk ilmek Bakan Ersoy'dan

Daha sonra Panorama Müzesi önünde 155 bin kişinin ilmek atması ile 1 haftada tamamlanacak Atatürk'ün kilim portresinin ilk ilmeğini atan Ersoy, ardından Samsun Olgunlaşma Enstitüsüne geçti.

Mozaik portrenin ilk taşını yerleştirdi

Ersoy, burada da festival etkinlikleri kapsamında yapılan ve 55 bin parçadan oluşacak Atatürk'ün mozaik portresinin ilk taşını yerine yerleştirdi.

Çalışmaları yerinde inceledi

Ersoy, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nün çalışmalarını da inceledi.

Etkinliklere Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)