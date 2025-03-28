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Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da Özgür Özel, sokak çağrısı yaptı.

Sokağa çıkan bazı provaktörler polise taş atarken, ortaya ilginç an ve talepler de çıkmaya başladı.

TİKTOK'TAN İSTEK YAPTI

TikTok üzerinden paylaşım yapan bir genç kız, ilginç bir istekte bulundu.

İmamoğlu'nun Maltepe'de düzenlenecek miting gününde yapay zeka ile CHP'lilere sesleneceğini öğrenen genç kız, Atatürk'ün yapay zekayla tüm ülkeye seslenmesini istedi ve gözyaşlarına boğuldu.

"ATATÜRK'ÜN SESİNDEN İSTİKLAL MARŞI OKUNSUN"

Maltepe'de yapay zekayla Ekrem İmamoğlu'nu konuşturup, onun mitingini yapacaklar, aslında bu ülkeyi kendine ne getirir biliyor musunuz?



Atatürk'ün sesiyle miting denmez ona ama Atatürk'ün İstiklal Marşı'nı okuduğu, Gençliğe Hitabesi'ni okuduğu bir şey yapsalar, böyle sokaktan geçen herkes, bütün Türkiye onu duysa...

"GERİ DÖNSÜN DİYE İÇİMİZ CIZ EDİYOR"

Gerçekten halkı kendine getirirse o getirir. Büyük nesilleri bilmiyorum ama biz böyle sesini yapay zekada duyunca içimiz cız ediyor, tüylerimiz diken diken oluyor geri dönsün diye. Ama o da olmadığı için...

"ONUN SESİNDEN DUYSAK"