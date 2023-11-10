Atatürk'ün son günleri 10 Kasım 1938 yılında aramızdan ayrılan Atatürk'ün son günlerine dair detaylar ortaya çıktı. Atatürk o dönem doktorların karşı çıkmasına rağmen, Mersin ve Adana'yı ziyaret etti.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden 85 yıl geçti...

Kalplerde hiçbir zaman unutulmayan Atatürk'ün son zamanlarına dair detaylar, ölüm yılında gündeme geldi.

Vefatından 9 ay önce, 2 Şubat 1938'de çok sevdiği zeybeği son kez oynayan Atatürk, Bursa'da katıldığı baloda, hastalığına meydan okurcasına "Ayaktayım" mesajı verdi.

Doktorların "Bir yıl dahi yaşayamaz" teşhisine rağmen Atatürk, milleti ve vatanı için direndi.

Hasta olduğun dönemde sadece vatanını düşünen Atatürk, Mersin ve Adana'yı ziyaret etti.

Tedavi için İstanbul'a geldi

Hastalığı her geçen gün ilerleyen Atatürk, 27 Mayıs 1938 günü tedavi için İstanbul'a gitti.

Karaciğeri yorgun olan Atatürk'e siroz teşhisi konuldu. Deniz havası iyi geldiği için ise Savarona yatına geçen Atatürk, "Buranın bana hastane olacağını bilemezdim." ifadelerini kullandı.

Akabinde Dolmabahçe Sarayı'na yerleşti

Temmuz sonlarına doğru daha da ağırlaşınca Dolmabahçe Sarayı'na yerleşti.

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mesut Çapa, "Bir taraftan hastalığı ile uğraşırken diğer taraftan memleket meseleleri ile çok yakından ilgilenmiştir. Aynı zamanda doktorların da tavsiyelerine uymaktaydı. Elden geldiğince az konuşturulmaya çalışılmıştır." sözleriyle Atatürk'ün son günlerini anlattı.

Gençler Atatürk'e marş söyledi

26 Eylül'de ilk kez komaya girdi Atatürk. O günlerde en büyük isteği Cumhuriyetin 15'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmaktı.

Ama doktorlar, değil Ankara'ya gitmesini yatağından dahi çıkmasını istemiyordu.

Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri onu yalnız bırakmadı o gün. Vapurla Dolmabahçe Sarayı'na gidip, hep bir ağızdan 10'uncu yıl marşını söylediler.

Ulu önder gençlerin sesini yatağında dinledi.

Çapa, "Odasından denize bakan penceresinden gençlerin Sarayburnu'ndan geçişini izlemiştir. Ama ayağa kalkamamıştır. Gözleri ile takip edip duygulanmıştır." sözleriyle o anları anlattı.

Atatürk'ün son sözleri

6 Kasım günü Atatürk son kez kalktı yatağından. Son günlerinde çok sevdiği yemekleri bile artık yiyemiyordu.

Karnındaki su iyice artmış ve göğsüne ve kalbine baskı yapmaya başlamıştı. Artık zor nefes alıyor, ızdırabı yüzünden okunuyordu.

1,5 gün komada kaldı Atatürk. Geçirdiği şiddetli bir nöbetten sonra başını çevirip, "Aleykümselam" dedi. Bu Ata'nın son sözleri oldu.

10 Kasım 1938 sabahı saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.