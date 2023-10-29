Atatürk'ün spor tutkusu! İşte sevdiği branşlar: Atçılık, güreş ve futbol.. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, spora olan ilgisi ile tanınan bir liderdir. İşte fırsat buldukça ata binen, güreş yapan ve yüzmeyi seven Atatürk’ün spor tutkusu...

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, spor ve fiziksel aktiviteye büyük bir ilgi ve önem veren bir liderdi.

Sporun insanların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını belirten Atatürk, aynı zamanda sporun milli birliği güçlendireceğine ve Türkiye'nin ulusal kimliğini güçlendireceğini de savunuyordu.

Bu kapsamda sporun gelişimini ve yaygınlaşmasını teşvik ederek, spor tesisleri inşa ettirdi.

Böylelikle gençlerin spor alanlarında önünü açtı.

At tutkusu bir başkaydı...

Mustafa Kemal Paşa'nın farklı spor dallarına özel ilgisi bulunuyordu. Bunların başında ise hiç şüphesiz at binmek ve güreş sporu yer alıyor.

Atlara olan ilgisi fotoğraflarla da belli olan Atatürk’ün cephedeki askeri hayatı sıkça at üzerinde geçti.

Zaman zaman kendi himayesinde at yarışları da yaptıran Ata, bu alanda büyük bir destek vermiş oldu.

Latife Hanım'a at hediye etti

Ardından yurtta atçılık sporunu yaygınlaştırmak amacıyla, ‘Yarış Islah Encümeni’ kurdu. Bunun üzerine de 1927’de Gazi Koşusu düzenlendi.

Zaman buldukça hipodromları ziyaret eden Ulu önder, at yarışlarını izlemeye gayret eder, at yetiştirenlerle de yakından ilgilenirdi.

Atatürk bu sevgisini özel hayatında da gösterirdi. Öyle ki, hem nişanlılık döneminde hem de evlilik sonrası Latife Hanım’a verdiği hediyeler arasında atlar da bulunuyordu.

Güreşmeye ve güreştirmeye doyamazdı...

Bir başka tutkusu ise güreş sporuydu...

Önemli bir spor dalı olarak kabul eden Atatürk, kendisi de güreş yapar ve gençleri güreşe teşvik ederdi. Dönemin Güreş Milli Takımı’nın İtalya’yı yenmesinin ardından, sporcuları Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde ağırlamıştı.

Öyle ki Ankara eski Belediye Başkanı Asaf İlbay, Ata’nın güreş tutkusuyla ilgili, “Güreşe bayılır, mahalle çocuklarını sıkça güreştirir ve seyrine doyamazdı.” demiştir.

"Sadece Milli Takım'ı tutarım"

Futbol tutkunlarının hala sıkça tartıştığı konulardan biri de Atatürk’ün hangi takımı tuttuğudur…

Mustafa Kemal’in futbol tutkusu da oldukça bilinir. Ancak herhangi bir kulüp takımı tutmamaktadır. Bu konu hakkında anısı da olan Atatürk, 1930 yılında Galatasaray Lisesi ziyaretinde kendisini ağırlayan çocuklarla sohbet etmiştir. Bu sırada çocuklara, 'Siz kimsiniz?’ sorusu soran Ata’ya, “Biz Galatasaraylıyız” cevabı verilmiştir.

Bunun üzerine Ulu öndere hangi takımı tuttuğu sorulunca, şöyle yanıt vermiştir:

“Çocuklar, siz Galatasaray’ı, Fenerbahçe’yi, Beşiktaş’ı ya da diğer takımları tutun, sporu sevip oynayın. Ancak ben ve benim gibi toplum önündeki insanlar asla takım tutmamalı. Bunun için de ben hiçbir takım tutmam, sadece Milli Takım’ı tutarım.”

Halkla denize girerdi...

Son olarak Atatürk’ün tam bir deniz aşığı olduğu da biliniyor.

Öyle ki yorgunluğunu atmak için Florya’daki Cumhurbaşkanlığı Deniz Köşkü’nü yaptıran Ata, burada vatandaşlarla birlikte denize girip yüzerdi.