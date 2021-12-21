Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 91 yıl önce Edirne ziyareti sırasında kaldığı odada, kendi sesinden kaydedilen 'Selanik' isimli türkü dinletilerek mini konser düzenlendi.

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yıldönümü etkinlikleri kapsamında belediye ve topluluk iş birliğinde gerçekleşen konser düzenlendi.

Düzenlenen etkinlik, ses sanatçısı Sebati Balkan ve saz heyetinin katılımıyla gerçekleşti.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ESERLER ÇALINDI

Konserde, "Bülbülüm Altın Kafeste", "Selanik ve "Çalın Davulları" türküleri başta olmak üzere Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi.

Balkan, konserde Atatürk'ün kendi sesinden kaydedilen "Selanik" türküsüne ait kaydı dinlettirdi.Konser, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Atatürk'ün ziyaret ettiği odada konser verildi VİDEO

91 YIL ÖNCE KONAKLADIĞI ODADA MİNİ KONSER

Topluluk Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk, Atatürk'ün 91 yıl önce Edirne ziyaretinde konakladığı odada verilen konserin sosyal medyadan ilgiyle takip edildiğini söyledi.

"BU KONSERLE ATATÜRK'Ü YAD ETTİ"

Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını belirten Öztürk, "Ata'mızın Edirne'ye gelişinin yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde topluluk olarak Atamızın konaklamış olduğu odada onun sevdiği şarkı ve türkülerden oluşan mini bir konser verdik. Bu konserle Atatürk'ü yad etti." dedi.