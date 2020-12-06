Ateizm TV'de yayınlanan bir programa konuk olan satanist gençlerin Şeytan'ı selamlaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ateizm TV, satanist gençleri konuk etti.

Online yayınlanan programın kapanış kısmında moderatör, konuklarından son sözlerini istedi.

ŞEYTAN'I SELAMLADI

Konuk satanist gençlerden biri, son sözlerinde "Hail Lucifer" ifadesini kullanarak Şeytan'ı selamladı.

Bu sırada sözlerini tam olarak tamamlayamadan bağlantının kopması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

O anların görüntülerine ilişkin çok sayıda caps ile mizah üretildi.

Ateizm TV'nin satanist konukları VİDEO

"ANNEM ŞEYTAN'I ÇOK SEVİYOR, SADECE BİRAZ ALLAH KORKUSU VAR"

Konuklardan bir diğeri ise, "Artık hakkımızdaki önyargıların kırılmasını istiyoruz. Zararlı bir inancımız yok normal insanlarız. Selam olsun Şeytan'a. Annem beni destekliyor. Annem Şeytan'ı da çok seviyor. Sadece biraz Allah korkusu var." dedi.