Katmanlı hava savunma sistemlerini her geçen gün güçlendiği vurgusunu yapan İsmail Demir, Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin TSK’ya yeni teslimatlarının gerçekleştiğini duyurdu.

Türkiye, savunma sanayii alanındaki başarılarını günden güne katlamaya devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK)yeni teslimatlarını gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

TSK'ya yeni teslimatların da yapıldığını duyuran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katmanlı hava savunma sisteminin her geçen gün daha da güçlendirildiği vurgusunu yaptı.

"TSK'YA TESLİMATLARIMIZI SÜRDÜRDÜK"

Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Demir, "Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsamında ürettiğimiz Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin TSK’ya yeni teslimatlarını sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top'un TSK'ya yeni teslimatı yapıldı VİDEO

