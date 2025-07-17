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Ateşkes sonrası Suriye ordusu Süveyda kentinden çekiliyor

Suriye ordusu, güneydeki Süveyda kentinden resmi olarak çekilmeye başladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
17.07.2025 00:00 Güncelleme:

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilini kontrol altına almaya çalışan Suriye güvenlik güçleriyle silahlı yerel gruplar arasındaki çatışmalar, dört gündür devam ediyordu..

Bugün ise İsrail, Dürzileri de bahane ederek Şam'a peş peşe saldırı düzenledi.

ATEŞKES SAĞLANDI

Saldırılar sürerken bölgede Suriye yönetimi ile Süveyda ilindeki yerel silahlı gruplar ve ileri gelenler arasında ateşkes kararı alındı.

Yapılan anlaşma kapsamında, Suriye ordusu resmi olarak harekete geçti.

SURİYE ORDUSU SÜVEYDA KENTİNDEN ÇEKİLİYOR

Ateşkesin ardından, Suriye ordu birlikleri kentten kademeli olarak çekilmeye başladı..

Süveyda'daki askeri kaynaklar, İsrail saldırısı tehlikesinin devam ettiğini belirtiyor.

Bölgedeki AA ekibi ateşkesin ardından genel olarak sükunetin hakim olduğunu bildirdi.

Ordu birliklerinin kentten ayrılması ise kameralara yansıdı. 

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