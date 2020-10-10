Rusya'da varılan anlaşma kapsamında Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes ilan edilmesine karşı devam eden Ermeni saldırıları sonrası, SİHA'lar devreye girdi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklarını 30 yıla yakın bir süredir işgal altından tunan Ermenistan, 27 Eylül'de sivil yerleşim yerlerine saldırdı.

Saldırı sonucu Azerbaycan ordusu, hem bu saldırıda hayatını kaybeden sivillerin intikamı hem de uzun yıllardır işgal altındaki öz topraklarını geri almak için operasyon başlattı.

Türk SİHA'larının yarattığı farkla Ermeni mevzileri tek tek vuruldu. Büyük kayıplar veren Ermeniler cepheden kaçtı.

İlerleyişini sürdüren Azerbaycan, işgal altındaki birçok yeri kurtardı ve göndere Azerbaycan bayrağı çekti.

Ateşkesi bozan Ermeni mevzileri vuruldu VİDEO

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Cephede varlık gösteremeyen Ermenistan, Rusya başta olmak üzere uluslararası kamuoyunda yardım dilendi.

Son olarak Moskova'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ev sahipliğinde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan masaya oturdu.

Toplantıdan ateşkes kararı çıktı.

10 Ekim saat 12.00'de ateşkes ilan edilmesine karar verildi.

ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Ateşkes ilan edilmesinden kısa bir süre sonra, Ermenistan kararı ihlal ederek yine sivil yerleşimlere top atışlarıyla saldırdı.

SİHA'LAR SAHNEYE ÇIKTI

Azerbaycan bu gelişmenin ardından SİHA'ları yeniden havalandırdı.

SİHA'lar, ateşkesi ihlal eden Ermeni mevzilerini tek tek hava uçururken, o anlara ait görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.