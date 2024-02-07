Ateşkesi reddetti! Netanyahu'dan orduya saldırı emri Hamas'ın ateşkes önerisine karşı çıkan Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini açıkladı.

AA

İsrail katliamlarını sürdürmekte kararlı...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 5. ayında devam ederken, ateşkes ümitleri bir kez daha suya düştü.

Ateşkesi reddetti

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın onay verdiği her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetti.

Orduya emir verdi

Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini açıkladı.

Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Ateşkes yeni kıyımlara yol açar"

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların birkaç ay içinde sonuç vereceğini iddia ederek hedeflerinden dönmeyeceklerini kaydetti.

"Savaşın Orta Doğu'ya yansımaları olacak"

Hamas'a karşı zafere yakın olduklarını Blinken'a aktardığını dile getiren Netanyahu, bu zaferin Orta Doğu'da yansımaları olacağını vurguladı.

Netanyahu, Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin de, "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)