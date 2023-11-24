Ateşkesin başladığı gün Mescid-i Aksa'da müdahale! İsrail durmuyor Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilirken, İsrail güçleri ise durmuyor. Ateşkesin ardından Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere, İsrail polisi şiddet uyguluyor.

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AA

7 Ekim'den bu yana Gazze'de masumları öldüren İsrail, 4 günlük ateşkesi kabul etti.

Katar ve ABD'nin iş birliğinde gerçekleşen ateşkesin açık hava hapishanesine dönen Gazze'ye nefes aldırması amaçlandı.

Ancak 7 hafta sonra silahların susmasını kabul eden İsrail, işlediği savşa suçlarına ateşkes kapsamında bir yenisini daha ekledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Her Cuma aynı manzara!

Ateşkese rağmen durmayan İsrail, Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanlara da şiddet uygulayarak, gaz bombası sıktı.

İsrail askerlerinden namaz kılmak isteyen sivillere müdahale

Ateşkesin ardından namaz kılmak için seccadeleriyle Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinli sivillere, İsrail askerleri müdahale etti.

Gaz fişekleri atan İsrail askerleri, tomalarla sivillerin üzerine pis sular sıktı.

Gazetecilere bile su sıkan tomalar, gördükleri her sokağa girerek Müslümanların yaşadıkları noktaları hedef aldı.

Sadece yaşlıların girişine izin veriliyor

Sadece yaşlıların alındığı Mescid-i Aksa'ya gelen gençler, askerlerin zulmüyle karşı karşıya kalıyor. Geri dönmeyen gençleri gören askerler, kimyasal su sıkarak pes ettirmeye çalışıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)