Polise mukavemet gösteren Atilla Taş tutuklandı Gittiği eğlence mekanında alkolü fazla çıkarınca taşkınlık çıkaran ve polis ekiplerine mukavemet gösteren şarkıcı Atilla Taş, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Taş cezaevine gönderildi.

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ensonhaber.com

Yaptığı açıklamalarla sık sık tepkileri üzerine çeken şarkıcı Atilla Taş, yeni bir olaya karıştı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir gece kulübüne giden Taş, burada eşi ile eğlenirken alkolü fazla kaçırdı.

Müşterileri rahatsız edip işletmecilerle tartıştı

Ardından sarhoş olan ve mekanda rahatsızlık verilen şarkıcı, bunun üzerine dışarı çıkarıldı.

Bu kez işletmeciler ile kavga etmeye başladı.

Bağırma ve çığlık sesi duyulması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince eğlence mekanına gidildi.

Tutuklandı

Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alındı.

Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet”, “darp” ve “hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.