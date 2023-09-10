Atilla Taş'tan Gamze Akkuş İlgezdi'ye tepki: Çakma devrimci Oyuncu Yılmaz Güney için anma mesajı yayınlayan CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'ye çakma devrimcilik üzerinden yüklenen şarkıcı Atilla Taş, "Tek vasfı belediye başkanının eşi olması, karun kadar zenginler" söyleminde bulundu.

ensonhaber.com

'Çirkin Kral' lakabıyla anılan oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney ölüm yıl dönümünde sosyal medyada da anılıyor.

Muhalif camia ise Yılmaz Güney konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Bir grup sinemanın değerli ismi olarak nitelerken bir grup ise Yılmaz Güney için 'Atatürk ve Türk düşmanı' ifadelerini kullandı.

PKK propagandası yapmıştı

Yılmaz Güney, 1984 yılında yaptığı bir konuşmada PKK'lı teröristlere 'şehit', Türkiye Cumhuriyeti topraklarına ise 'Kürdistan' diyerek propaganda yapmıştı.

Hakim katili

Güney ayrıca 1974'te Endişe adlı filmi çekerken Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir gazinoda Hakim Sefa Mutlu'yu başından silahla vurarak öldürdü.

13 Eylül 1974'te yaşanan olay sonrası, Güney 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'ya kaçtı

Yedi yıl cezaevinde kalan Yılmaz Güney, 9 Ekim 1981 günü Isparta Yarı Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıktı ve kısa bir süre sonra Fransa'ya kaçtı.

CHP'li isimler anma mesajı yayınlıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te mezarı bulunan ünlü oyuncu için CHP'li isimler sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları yayınlıyor.

O isimlerden birisi de CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi.

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi olan isim Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinmekte.

"Devrimci mücadelesini bırakarak aramızdan ayrılan Yılmaz Güney'i saygıyla anıyorum"

Gamze Akkuş İlgezdi, Yılmaz Güney için paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir kavga adamıyım. Sinemam da bir kavganın, halkımın kurtuluş kavgasının sinemasıdır."



Eşitlik, kardeşlik ve barışa olan inancıyla hayatın her alanında mücadele eden, ardında sayısız film ve devrimci mücadelesini bırakarak aramızdan ayrılan Yılmaz Güney'i saygıyla anıyorum.

Paylaşımı yoğun tepki aldı

İlgezdi'nin mesajının ardından partililer başta olmak üzere paylaşıma yoğun tepki geldi.

Tepkisini yüksek sesten dile getirenlerden birisi de şarkıcı Atilla Taş oldu.

Çakma devrimcilikle suçladı

Gamze İlgezdi'nin paylaşımını alıntılayan Taş, İlgezdi'yi çakma devrimcilikle suçladı.

"Tek vasfı, bir belediye başkanının karısı olması"

İlgezdi'nin eşi sayesinde karun kadar zengin olduğunu belirten Taş paylaşımında şunları söyledi: