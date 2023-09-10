Atilla Taş'tan Gamze Akkuş İlgezdi'ye tepki: Çakma devrimci

'Çirkin Kral' lakabıyla anılan oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney ölüm yıl dönümünde sosyal medyada da anılıyor.
Muhalif camia ise Yılmaz Güney konusunda ikiye bölünmüş durumda.
Bir grup sinemanın değerli ismi olarak nitelerken bir grup ise Yılmaz Güney için 'Atatürk ve Türk düşmanı' ifadelerini kullandı.
PKK propagandası yapmıştı
Yılmaz Güney, 1984 yılında yaptığı bir konuşmada PKK'lı teröristlere 'şehit', Türkiye Cumhuriyeti topraklarına ise 'Kürdistan' diyerek propaganda yapmıştı.
Hakim katili
Güney ayrıca 1974'te Endişe adlı filmi çekerken Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir gazinoda Hakim Sefa Mutlu'yu başından silahla vurarak öldürdü.
13 Eylül 1974'te yaşanan olay sonrası, Güney 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Fransa'ya kaçtı
Yedi yıl cezaevinde kalan Yılmaz Güney, 9 Ekim 1981 günü Isparta Yarı Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıktı ve kısa bir süre sonra Fransa'ya kaçtı.
CHP'li isimler anma mesajı yayınlıyor
Fransa'nın başkenti Paris'te mezarı bulunan ünlü oyuncu için CHP'li isimler sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları yayınlıyor.
O isimlerden birisi de CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi.
CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi olan isim Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinmekte.
"Devrimci mücadelesini bırakarak aramızdan ayrılan Yılmaz Güney'i saygıyla anıyorum"
Gamze Akkuş İlgezdi, Yılmaz Güney için paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Ben bir kavga adamıyım. Sinemam da bir kavganın, halkımın kurtuluş kavgasının sinemasıdır."
Eşitlik, kardeşlik ve barışa olan inancıyla hayatın her alanında mücadele eden, ardında sayısız film ve devrimci mücadelesini bırakarak aramızdan ayrılan Yılmaz Güney'i saygıyla anıyorum.
Paylaşımı yoğun tepki aldı
İlgezdi'nin mesajının ardından partililer başta olmak üzere paylaşıma yoğun tepki geldi.
Tepkisini yüksek sesten dile getirenlerden birisi de şarkıcı Atilla Taş oldu.
Çakma devrimcilikle suçladı
Gamze İlgezdi'nin paylaşımını alıntılayan Taş, İlgezdi'yi çakma devrimcilikle suçladı.
"Tek vasfı, bir belediye başkanının karısı olması"
İlgezdi'nin eşi sayesinde karun kadar zengin olduğunu belirten Taş paylaşımında şunları söyledi:
Gören de bunları harbi devrimci emekçi falan sanır. Tek bildiğim vasfı, bir belediye başkanının karısı olması, 3 dönemdir m. Vekili. Karun kadar zenginler. Belediye başkan maaşları çok iyi anlaşılan. Partiyi avuçlarında oynatıyorlar.
Biri de sormuyor bunlara nereden buldunuz bu kadar serveti? Diye!