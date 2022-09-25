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    Yunanistan, gayri askeri adalara zırhlı araç gönderdi

    Yunanistan, gayri askeri adalara zırhlı araç gönderdi

    Atina yönetiminin Ege’de adaları silahlandırdığı ve zırhlı araç sevk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 11:10
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    Türkiye'nin diyalog çağrısı yaptığı Yunanistan, tahrik adımlarına devam ediyor.

    Yunanistan bu kez de Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik uluslararası hukuku çiğnedi.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi.

    Midilli'ye 23 Sisam'a 18 zırhlı araç

    Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

    Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması dikkati çekti.

    "İhlalin en açık göstergesi"

    Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi.

    Yunanistan, gayri askeri adalara zırhlı araç gönderdi #1

    "Asla kabul edilemez"

    GASA'lara özellikle ABD tarafından hibe edilen silahların yerleştirilmeye çalışıldığını ifade eden kaynaklar, yapılan diyalog ve iyi komşuluk çağrılarına karşı NATO'da müttefik olan Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini "asla kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

    Yunanistan'ın bu iki adanın gayri askeri statüsünü uzun yıllardır ihlal ettiğini, buralara silah konuşlandırdığını vurgulayan güvenlik kaynakları, bu son sevkiyatlarla da ABD'nin hibe ettiği taktik tekerlekli zırhlı araçlarla bu adalardaki araçların bazılarını değiştirdiğine dikkati çekti.

    Yunanistan, gayri askeri adalara zırhlı araç gönderdi #2

    "Saldırgan ve hukuksuz faaliyetler..."

    Türkiye'nin sorunların diyalog ve uluslararası hukuk kapsamında çözüme ulaşmasına yönelik çabalarının yanı sıra çözüm için bir araya gelinmesine yönelik davetlerini hatırlatan kaynaklar, "Yunanistan'ın tüm davetlere karşılık toplantılara dahi katılmaması ve bu tarz provokasyonları yapması tansiyonu kimin artırdığının, kimin uzlaşmaz, saldırgan ve hukuksuz faaliyetler içinde olduğunun açık göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.


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