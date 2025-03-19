Atina Belediye Başkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek: Biz senin yanındayız

ANKA

Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanıyor...

Bu sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Dün akşam diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, operasyon kapsamında bu sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası açıklamalar peş peşe geliyor..

Bu kapsamda bir açıklama da Atina Belediye Başkanı Haris Doukas'tan geldi.

EKREM İMAMOĞLU'NA DESTEK

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'na destek veren Doukas, açıklamasında "Ekrem dostum, yanındayız." ifadesine yer verdi.

"CİDDİ SUÇLAMALAR İLE GÖZALTINA ALINDI"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Doukas, şu sözleri sarf etti:

Ekrem dostum, yanındayız. İstanbul'daki gelişmeleri ve Belediye Başkanı İmamoğlu ile 100 kişinin tutuklanmasını endişeyle izliyoruz. Erdoğan'ın en güçlü rakibi, İstanbul halkının yüzde 54'ünün oyunu alarak seçilen belediye başkanı, ciddi suçlamalarla gözaltına alındı.

"SEÇİLMİŞ BİR BELEDİYE BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMASI VE YERİNE ATANMIŞ BİRİNİN GETİRİLMESİ, DEMOKRASİYE CİDDİ BİR DARBE VURUR"

Bu, dostumuz Ekrem'e yönelik bir dizi zulmün son halkası olup, son olarak üniversite diplomasının iptal edilmesi, onu Türkiye Cumhurbaşkanlığı yarışından dışlamıştır. Seçilmiş bir belediye başkanının gözaltına alınması ve yerine atanmış birinin getirilmesi, demokrasiye ciddi bir darbe vurur.