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- Atlanta'da siyahi iki öğrenciye elektroşok saldırısı
Atlanta'da siyahi iki öğrenciye elektroşok saldırısı
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da, George Floyd'un öldürülmesinin protesto edildiği sırada iki kişiye karşı aşırı güç kullandığı tespit edilen iki polis görevden alındı.
- DHA
- 02.06.2020 - 13:14
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da okuyan iki siyahi öğrenci Taniyah Pilgrim (20) ve Messiah Young, araçlarıyla yolculuk yaparken polis tarafından durduruldu.
Polisin ne istediğini anlayamayan öğrenciler, elektroşok tabancasıyla saldırıya uğradı.
SOSYAL MEDYA AYAKLANDI
Öğrencilerin elektroşok tabancasıyla şiddete uğradığı ve çarpılma anı, sosyal medya büyük yankı uyandırdı.
ABD’de polisin eylemcilere elektroşokla müdahale anı İZLE
İKİ POLİS GÖREVDEN ALINDI
Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, iki polisin meslekten atıldığını açıkladı. Bottoms, polis vücut kamerasından çekilen görüntüleri izlediği zaman polisin aşırı güç kullandığının açık olduğunu ifade etti.