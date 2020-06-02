Dolar
6.7734
-0.5374%
Euro
7.5642
-0.0581%
Altın
1739.08
-0.0333%
Borsa
108412.82
1.0689%
G. Altın
378.447
-0.6523%
Bitcoin
68223.59
4.2092%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    Atlanta'da siyahi iki öğrenciye elektroşok saldırısı

    ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da, George Floyd'un öldürülmesinin protesto edildiği sırada iki kişiye karşı aşırı güç kullandığı tespit edilen iki polis görevden alındı.
    • DHA
    • 02.06.2020 - 13:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Atlanta'da siyahi iki öğrenciye elektroşok saldırısı

    ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da okuyan iki siyahi öğrenci Taniyah Pilgrim (20) ve Messiah Young, araçlarıyla yolculuk yaparken polis tarafından durduruldu.

    Polisin ne istediğini anlayamayan öğrenciler, elektroşok tabancasıyla saldırıya uğradı.

    SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

    Öğrencilerin elektroşok tabancasıyla şiddete uğradığı ve çarpılma anı, sosyal medya büyük yankı uyandırdı.

    ABD’de polisin eylemcilere elektroşokla müdahale anı İZLE

    İKİ POLİS GÖREVDEN ALINDI

    Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, iki polisin meslekten atıldığını açıkladı. Bottoms, polis vücut kamerasından çekilen görüntüleri izlediği zaman polisin aşırı güç kullandığının açık olduğunu ifade etti.

    Görüş Bildir