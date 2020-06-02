Atlanta'da siyahi iki öğrenciye elektroşok saldırısı

Atlanta'da siyahi iki öğrenciye elektroşok saldırısı

En Son Haber

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da, George Floyd'un öldürülmesinin protesto edildiği sırada iki kişiye karşı aşırı güç kullandığı tespit edilen iki polis görevden alındı.

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da okuyan iki siyahi öğrenci Taniyah Pilgrim (20) ve Messiah Young, araçlarıyla yolculuk yaparken polis tarafından durduruldu.

Polisin ne istediğini anlayamayan öğrenciler, elektroşok tabancasıyla saldırıya uğradı.

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

Öğrencilerin elektroşok tabancasıyla şiddete uğradığı ve çarpılma anı, sosyal medya büyük yankı uyandırdı.

ABD’de polisin eylemcilere elektroşokla müdahale anı İZLE

İKİ POLİS GÖREVDEN ALINDI

Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, iki polisin meslekten atıldığını açıkladı. Bottoms, polis vücut kamerasından çekilen görüntüleri izlediği zaman polisin aşırı güç kullandığının açık olduğunu ifade etti.