Atlas Sineması ne zaman açılıyor? Tarihi Atlas Sineması nerede, hangi şehirde?

Atlas Sineması ne zaman açılıyor? Tarihi Atlas Sineması nerede, hangi şehirde?

Tarihi Atlas Sineması, iki yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün açılıyor. Vatandaşlar, Atlas Sineması’nın nerede olduğu hakkında araştırmalar yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin açılış tarihiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Ersoy, yaklaşık iki yıldır devam eden Tarihi Atlas Sineması restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek 26 Şubat 2021 tarihinde yani bu akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle kapılarını açacağını bildirdi.

Bu açıklamanın ardından sanat ve sinemaseverler, açılışa saatler kala ''Tarihi Atlas Sineması nerede, hangi şehirde?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Atlas Sineması nerede, hangi şehirde? İşte, detaylar..

ATLAS SİNEMASI NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE?

1948 yılında kurulan Atlas Sineması, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde, adını verdiği Atlas Pasajı içerisindedir. 70 yılı aşkın tarihiyle İstanbul'un en eski sinema salonlarından biri olan Atlas Sineması, iki yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını açıyor.

Bir eğitim üssü gibi tasarlanan İstanbul Sinema Müzesi'yle birlikte açılacak olan Atlas Sineması'na 4K projeksiyon, 3 boyutlu perde sistemi ve 7+1 ses sistemi eklendi.

Tarihi sinemadaki en büyük yenilik İstanbul Sinema Müzesi oldu. Müzedeki özel koleksiyonda, geçmişten günümüze sinema tarihine ışık tutulacak. Dünya sinemasına ilişkin önemli bilgi ve belgeler ve Türk sinemasından baş yapıtlara ait özel ayrıntılar da burada sergilenecek.

Sinema tarihine ilişkin dev bir hafıza havuzu oluşturularak Türk sinemasına dair 8 binin üzerindeki filmin sinopsisini afişlerini misafirler görebilecek.

Atlas Sineması ne zaman açılıyor VİDEO