4 yıldır İstanbul'da görev yapan atlı polisler, vatandaşların adeta gözbebeği oldu.
Yurt genelinde asayiş ve güvenliği sağlayan ekipler, özellikle turistik bölgelerde uygulamaları sıklaştırıyor.
İstanbul'da da en çok denetlenen bölgelerden biri Beyoğlu ilçesinde yer alan Taksim Meydanı.
Yerli ve yabancı turistin ağırlıklı olduğu bölgede sivil ve üniformalı polisler güvenliği sağlıyor.
Atlı birliklere yoğun ilgi
Araç ve yaya denetimleri yapan ekiplere bu kez atlı polisler de eşlik etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
"Herkes kendini güvende hissediyor"
Taksim’de esnaf olan İbrahim Demirbaş, şu ifadeleri kullandı:
Atlı birliklerin burada olması insanlara fazlasıyla güven veriyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İnsanlar bu caddede güvenle dolaşıyor. İnsanlar atları gördüğünde fotoğraf çekinme yarışına giriyor. Herkes kendini güvende hissediyor. Güzel bir görüntü sergiliyorlar.