Atlı birlikler görevde! Taksim'de devriye gezerek yoğun ilgiyle karşılaştılar Sık sık denetlenen bölgelerden biri olan Taksim Meydanı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekiplerince denetlendi.

4 yıldır İstanbul'da görev yapan atlı polisler, vatandaşların adeta gözbebeği oldu.

Yurt genelinde asayiş ve güvenliği sağlayan ekipler, özellikle turistik bölgelerde uygulamaları sıklaştırıyor.

İstanbul'da da en çok denetlenen bölgelerden biri Beyoğlu ilçesinde yer alan Taksim Meydanı.

Yerli ve yabancı turistin ağırlıklı olduğu bölgede sivil ve üniformalı polisler güvenliği sağlıyor.

Atlı birliklere yoğun ilgi

Araç ve yaya denetimleri yapan ekiplere bu kez atlı polisler de eşlik etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Herkes kendini güvende hissediyor"

Taksim’de esnaf olan İbrahim Demirbaş, şu ifadeleri kullandı: