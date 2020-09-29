Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca, seri üretim öncesi en zorlu testlerden birini başarıyla geçti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabı üzerinden Atmaca füzesine ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı.

Son teste yönelik bilgiler veren İsmail Demir, ilk deniz seyir füzesi Atmaca'nın en zor testlerinden birini geride bıraktığını belirtti.

"SERİ ÜRETİM YAKINDA BAŞLIYOR"

Demir, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Atmaca, GPS’den bağımsız, kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle atıldı ve başarılı oldu. Son olarak harp başlığıyla yapacağımız teste hazırlanıyoruz, yakında seri üretim başlıyor."

Atmaca füzesi en zorlu testlerden birini geride bıraktı ViDEO

