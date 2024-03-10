ATMACA hedefini başarıyla vurdu! Gelen sese kulak verin Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesi, Türkiye'nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirilen atışta hedefini başarıyla vurdu.

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ensonhaber.com

Türk Savunma Sanayii her geçen gün yeni adımları ile adından söz ettiriyor.

Son yıllarda savunma sanayiide büyük başarılar elde eden Türkiye, ulusal savunma ihtiyacının önemli bir kısmını yerli üretimle karşılıyor.

Türkiye, özellikle insansız hava araçları ve milli tank gibi projelerle ulusal savunma kabiliyetini daha da katladı.

Hedef başarıyla vuruldu

SSB'den yapılan açıklamaya göre, SSB tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Atmaca projesi kapsamında, milli imkanlarla geliştirilen alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu.

"O ses bizi geleceğe taşıyacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak. Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayimizin tam bağımsızlık hedefine ivme katıyor, sahada oyunları değiştiriyor." ifadelerini kullandı.

"Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun"

Görgün, şunları kaydetti:

Başkanlığımız himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirdiği atışta, hedefini başarıyla vurdu. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.

Atmaca sistem özellikleri

Otonom

Uzun Menzil



Düşük Radar İzi



Yüksek Hedef Vuruş Hassasiyeti



Tüm Hava Şartlarında Görev Yeteneği



Karşı Tedbirlere Dayanıklı



Veri Bağı ile Hedef Güncelleme



Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği



Üç Boyutlu Görev Planlama



Atmaca teknik özellikleri

Uzunluk: 4.3 - 5.2 m

Ağırlık: < 750 kg

Harp Başlığı: Yüksek Patlayıcılı, Parçacık Etkili, Penetrasyon Etkili

Harp Başlığı Ağırlığı: 220 kg