Türk Savunma Sanayii her geçen gün yeni adımları ile adından söz ettiriyor.
Son yıllarda savunma sanayiide büyük başarılar elde eden Türkiye, ulusal savunma ihtiyacının önemli bir kısmını yerli üretimle karşılıyor.
Türkiye, özellikle insansız hava araçları ve milli tank gibi projelerle ulusal savunma kabiliyetini daha da katladı.
Hedef başarıyla vuruldu
SSB'den yapılan açıklamaya göre, SSB tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Atmaca projesi kapsamında, milli imkanlarla geliştirilen alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu.
"O ses bizi geleceğe taşıyacak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak. Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayimizin tam bağımsızlık hedefine ivme katıyor, sahada oyunları değiştiriyor." ifadelerini kullandı.
"Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun"
Görgün, şunları kaydetti:
Başkanlığımız himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirdiği atışta, hedefini başarıyla vurdu. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
Atmaca sistem özellikleri
- Otonom
- Uzun Menzil
- Düşük Radar İzi
- Yüksek Hedef Vuruş Hassasiyeti
- Tüm Hava Şartlarında Görev Yeteneği
- Karşı Tedbirlere Dayanıklı
- Veri Bağı ile Hedef Güncelleme
- Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği
- Üç Boyutlu Görev Planlama
Atmaca teknik özellikleri
Uzunluk: 4.3 - 5.2 m
Ağırlık: < 750 kg
Harp Başlığı: Yüksek Patlayıcılı, Parçacık Etkili, Penetrasyon Etkili
Harp Başlığı Ağırlığı: 220 kg
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