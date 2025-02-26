ATM'lere köklü değişiklik geliyor: Yüzü görünmeyen işlem yapamayacak

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Yeni düzenleme hayata geçiriliyor...

Yargı Reformu Strateji Belgesi’yle birlikte yapılacak düzenlemeler, bankacılık ve bilişim sistemlerinde köklü değişiklikler getirecek.

Bu kapsamda, başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen dolandırıcılık, hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ile müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenleme yapılacak.

SUÇA KARIŞAN BANKA HESABI ASKIYA ALINACAK

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesapları, belirli bir süre askıya alınacak.

Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek.

El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

ÇİPLİ KİMLİKLE DOĞRULAMA GELİYOR

Yapılacak düzenlemelerle, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak.

YÜZÜ GÖRÜNMEYEN ATM’DE İŞLEM YAPAMAYACAK

Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak.

ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süre ile saklanacak.

TELEFON ABONELİĞİNE SIKI DENETİM

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan düzenlemeler kapsamında, suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması, bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak.

Yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

EN FAZLA ÜÇ MOBİL HATTA İZİN VERİLECEK

Türk vatandaşlarının en fazla üç, yabancıların ise en fazla bir mobil haberleşme hattı olabilecek.

Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek.

OPERATÖRLERE 10 GÜN SÜRE

Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde, cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlerine idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.