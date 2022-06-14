ATO Başkanı Gürsel Baran'dan iş yeri kiralarına çözüm talebi

Enflasyon karşısında artan iş yeri kiralarına çözüm için ATO Başkanı Baran, kira artışlarında konuttaki gibi üst sınır uygulanmasını talep etti.

Türkiye'de kira artışları, kamuoyunun gündemini oluşturmaya devam ediyor.

Özellikle enflasyon rakamlarının yüzde 70'leri geçmesi sonrası konut ve iş yeri kiralarında fahiş fiyat artışları yaşandı.

Konut kiralarında 4 bakanlık bir araya gelip artışları yüzde 25'le sınırlarken iş yeri kiralarına da çözüm bekleniyor...

Konuyla ilgili ise Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'dan çözüm talebi geldi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, 1 Temmuz’da uygulanmaya başlayacak konutta kira artış sınırının, ATO üyelerinin iş yerlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi talebini dile getirdi.

"Benzer uygulama iş yerleri için de geçerli olsun"

Konut kiralarındaki artışın sınırlandırılmasının kamuoyunda olumlu karşılandığına dikkat çeken Baran, “Üyelerimiz benzer uygulamanın iş yerleri için de hayata geçirilmesi talebini dile getiriyor” dedi. Reel sektörün işletmelerin maliyet yükünü fiyatlara yansıtmamaya gayret gösterdiğinin altını çizen Baran, "Kiralar, işletmelerin en önemli maliyet unsurlarından birini oluşturuyor. Kira artışlarındaki sınırlama fiyatlara, dolayısıyla da enflasyona yansıyacaktır.

"Üst sınır uygulamasına gerek var"

Bu nedenle üyelerimizin iş yeri kira artışlarına geçici süreyle üst sınır talebi enflasyonla mücadele açısından değerlendirilmelidir. Mülk sahibi olan üyelerimizin kira artışlarının sınırlandırılması durumunda sıkıntıları olabileceği de ayrı bir gerçektir. Buradan çıkacak sonuçların tüm ülkeyi etkileyeceği dikkate alındığında bu fedakârlığın önemli bir gerekçesi olduğu kabul edilebilir.

"Bu süreçleri dayanışmayla atlatmalıyız"

Dünya ve ülke ekonomisinin çeşitli zorluklarla test edildiği bu dönemde, Anadolu merkezli Ahilik kültürünün yaşama yansıttığı incelikleri koruyup, sürdürmeli, mülk sahiplerimizle, kiracılarımızla, çalışanlarımızla birlikte bu süreci dayanışmayla atlatmalıyız.” diye konuştu.