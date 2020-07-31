ATO Başkanı: Vergi indirimi bayram hediyesi oldu

Ankara Ticaret Odası Başkanı, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bazı hizmetlerde KDV ve kira stopaj indirimi gerçekleştireceği haberi, bu konuda talepleri olan üyelerimize bayram hediyesi oldu." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı vergi ve stopaj indirimini açıklamıştı.

İndirimin ardından, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, açıklamalarda bulundu.

Baran, Twitter hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bayram hediyesi oldu açıklamasını yaptı.

"GÜZEL HABERLERE KAVUŞTUK"

Söz konusu vergi indirimlerinin tüccarlar için büyük anlam taşıdığını belirten Baran, "Bu destek için Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu bayram vuslat olsun dileğinde bulunmuştuk, güzel haberlere kavuştuk." ifadelerini kullandı.

"BAYRAM HEDİYESİ OLDU"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan ATO üyelerinin taleplerinden bazılarının daha olumlu sonuçlandığını belirterek "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bazı hizmetlerde KDV ve kira stopaj indirimi gerçekleştireceği haberi, bu konuda talepleri olan üyelerimize bayram hediyesi oldu." ifadesini kullandı.



