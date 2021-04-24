AUZEF online vize sınavı başladı mı? AUZEF sınav giriş ekranı

İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri için online vize sınavı maratonu başladı. Öğrenciler, sınavlarını 5 Mayıs tarihine kadar tamamlayabilecek. İşte, AUZEF sınav giriş ekranı..

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları, koronavirüs önlemleri nedeniyle online olarak gerçekleştiriliyor.

Vize sınavları öncesinde sisteme alışmaları için deneme sınavına giren öğrenciler bugünden itibaren yaklaşık iki hafta boyunca vize sınavı için giriş yapabilecek.

İşte, AUZEF online sınav giriş ekranı ve sınava yönelik bazı detaylar...

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF online sınav süreciyle ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi, 24 Nisan ile 5 Mayıs arasında sınavların tamamlanabileceği takvimi yayımladı.

Öte yandan bu süreçte koronavirüse yakalanan kişilerin hasta olduğunu gösteren resmi belgelerini çözüm merkezi üzerinden Fakülteye ileten öğrencilerin sınavlarının daha sonra ilan edilecek bir tarihte yapılacağı bildirildi.

İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavları 24 Nisan-5 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınavlara 04.00 ile 23.59 saatleri arasında giriş gerçekleştirilebilecek.





AUZEF ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?

Her ders için, belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek, çoktan seçmeli 25 soru olacak. Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılamayacak.

24 Nisan 2021 04.00 23.59

25 Nisan 2021 04.00 23.59

26 Nisan 2021 04.00 23.59

27 Nisan 2021 04.00 23.59

28 Nisan 2021 04.00 23.59

29 Nisan 2021 04.00 23.59

30 Nisan 2021 04.00 23.59

1 Mayıs 2021 04.00 23.59

2 Mayıs 2021 04.00 23.59

3 Mayıs 2021 04.00 23.59

4 Mayıs 2021 04.00 23.59

5 Mayıs 2021 04.00 23.59

AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI