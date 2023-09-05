Av sezonu başlayınca fiyatlar 5 kat düştü Marmara, Ege ve Karadeniz'de balık avı yasağının kalkmasıyla ilk balıklar tezgahtaki yerlerini alırken fiyatlarda sert düşüş yaşandı.

İHA

Yurt genelinde nisan ayında başlayarak, eylül ayına kadar süren balık avı yasağının 1 Eylül itibarıyla kaldırılmasının ardından tezgahlara gelen balıklar, katbekat ucuzlayarak vatandaşın sofrasında yer aldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarında da satışı yapılan balıklar, yasakların olduğu dönemdeki fiyatlarından üç kat aşağıya satılmaya başladı.

"Uskumru balığı 500 liraydı, şimdi 100 lira"

Kentte yıllardır balıkçılık yapan Ali Akkurt, balık avcılığında balıkların erişkinliğe ulaşmadan tutulmaması gerektiğine dikkat çekerek; "İstavritler çok küçük olduğu için tezgahımıza getirmedik. Küçük balıklar tutulmazsa iyi olur. Sardalya var, uskumru var. Fiyatlar şuan normal. Bir hafta evvel sardalyanın kilosu 300 liraydı. Şimdi 100 lira yani. Uskumru balığı 500 liraydı, şimdi 100 lira. Fiyatlar böyle kalır." dedi.

"İnşallah önümüzdeki günlerde çeşitler çoğalır"

Tezgahtan alışveriş yapan Fahri Bey ise, "Sezonun açılmasından mutluyuz ama çeşitlerin çoğalması daha da iyi olur. Şu an çeşitler pek bol değil, kısıtlı. Çeşitler çoğalırsa, fiyatlar gayet makul. İnşallah önümüzdeki günlerde çeşitler çoğalır. İstavrit ve hamsinin boyutlar çok küçük. Bunun Sahil Güvenlik tarafından özellikle denetlenmesi ve küçük balıkları tutanlara büyük yaptırımlar uygulanması gerekmekte. Eğer bu yapılmazsa önümüzdeki yıllarda balık yiyemeyiz." dedi.