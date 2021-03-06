Avcılık ile ilgilenen binlerce kişi, 2020-2021 av sezonunun ne zaman kapanacağını merak ediyor. Genellikle mart ayında biten sezonun bu yıl hangi tarihte biteceği araştırılıyor.

Avcılık ile ilgilenen binlerce kişi tarafından 2020-2021 av sezonunun ne zaman biteceği araştırma konusu oldu. Her yıl mart ayında kapanan sezonun bu yıl ne zaman biteceği merak edildi.

Peki, Av sezonu bitti mi, kapandı mı? Av sezonu ne zaman bitecek?

AV SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, av sezonuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ulu açıklamasında, 2020-2021 Av Döneminin Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca 7 Mart'ta sona ereceğini bildirdi.

Fahrettin Ulu, "2020-2021 Av Dönemi 7 Mart itibariyle kapanmıştır. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan bu dönemde avlanmak yasaktır. Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamıştır. Avın açılacağı Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri yasak olup, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Ulu, bu hususlara uymayanlar hakkında Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlükleri tarafından yasal işlemler uygulanacağını ve bu dönemde av koruma kontrolü faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürüleceğini kaydetti.

Av dönemine ilişkin en geç mayıs ayı sonuna kadar komisyonun toplanacağını ve kararların kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Fahrettin Ulu, komisyonun getirdiği kurallara uyulmasının, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli olduğunun altını çizdi.