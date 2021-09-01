Av yasağı bugün bitti: Balıkçılar denizle kavuştu

15 Nisan'da başlayan av yasağının bugün sona ermesiyle, balıkçılar ''vira bismillah'' diyerek denize açıldı.

15 Nisan’da av yasağının gelmesiyle gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti.

4.5 aylık aradan sonra bugün saat 00.00 itibarıyla av yasağı sona erdi.

Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar da "Vira Bismillah" diyerek denizle buluştu.

İSTANBUL

İstanbullu balıkçılar, av yasağının sona ermesinin ardından "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

İstanbul Valiliğince 2021-2022 Su Ürünleri Av Sezonu'nun başlaması dolayısıyla Beykoz Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, av sezonunun bereketli geçmesi için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törene katılan İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, genel balıkçılık sezonunun açılmasından dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, bütün balıkçılara bereketli bir av mevsimi diledi.

''SU ÜRÜNLERİMİZ ORTAK DEĞERİMİZDİR''

İstanbul'un 661 kilometre kıyı uzunluğuna sahip olduğunu ifade eden Aladağ, şehrin yılda iki kez Karadeniz'den Marmara'ya ve Marmara'dan Karadeniz'e göçmen balıkların geçişine sahne olduğunu söyledi.

Aladağ, İstanbul'un Türkiye'nin su ürünleri üretiminin yüzde 10'unu karşıladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Su ürünlerimiz ortak değerimizdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdikleri müjdeyle 1380 sayılı yeni su ürünleri kanunumuz 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girdi. Denizlerimizdeki yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadelemiz, bu yasal düzenlemeyle daha da güçlenmiş bulunmaktadır. Artık su ürünleri avcılığı denetimlerini daha etkin şekilde yapıyoruz."





''HEDEF BİR MİLYON TON''

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay da sezonu açtıkları için büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Balıkçılık av sezonu açılışının geleneksel hale geldiğini belirten Atalay, geçen yıl avcılık ve yetiştiricilik olmak üzere yaklaşık 786 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Atalay, 2023 için toplam su ürünleri üretim hedefinin 1 milyon ton olduğuna dikkati çekerek, çok güçlü bir balıkçılık filosunun yanı sıra çok kabiliyetli reis ve balıkçıların var olduğunu söyledi.

''SU ÜRÜNLERİ İHRACATI 11 KAT ARTTI''

Su ürünlerinin üretimlerinin yanında ihracatın da rekor kırmaya devam ettiğini ifade eden Atalay, "Su ürünleri ihracatı 19 yılda yaklaşık 11 kat arttı ve 1 milyar doları geçti. Bugünkü hesaplamaya bakarsak inşallah bu sene 1,3 milyarı bulacak." dedi.

DÜZCE

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, 1 Eylül - 15 Nisan arasında olan balık sezonunu saatlerin 00.00'ı göstermesiyle teknelerinin motorlarını çalıştırarak açtı.

''YENİ SEZONDAN UMUTLUYUZ''

Balıkçı Çağdaş, yeni sezon öncesi heyecanlı olduklarını söyledi.

Bereketli bir sezon için umutlu olduklarını ifade eden Özer, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanlıyız. Teknelerimizi hazırladık ağlarımızı teknelerimize koyduk. Bu akşam inşallah vira bismillah diyeceğiz. Güzel bereketli bir sezon geçeceğine inanıyoruz. Yeni sezondan umutluyuz. Balıkçının umudu biterse mesleği de biter. Bizler bir şekilde denize gitmek zorundayız." dedi.

Palamutta yoğunluğun az olduğunu vurgulayan Özer, çinakop ve lüferde bolluk beklediklerini sözlerine ekledi.

ZONGULDAK

Zonguldak’ın Kozlu İlçe Limanı’ndan denize açılan balıkçılar yeni av sezonu için teknelerindeki arızaları giderip hazırladıkları ağları denize bıraktı.

Teknelerindeki son hazırlıkları tamamlayan balıkçılar, yasağın kalktığı gece yarısından itibaren denize açıldı.

''HAMSİNİN BOL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

"Vira bismillah" diyerek denize açıldıklarını ve yeni sezondan umutlu olduklarını ifade eden balıkçı Çağrı Eliyazıcı, ”Öncelikle yeni balık sezonun bütün balıkçı arkadaşlara hayırlı olmasını dilerim. İnşallah bu sene geçen seneye oranla daha da bereketli olacak gibi gözüküyor. Saat geldi teknelerimiz denizde onlardan gelecek müjdeli haberleri bekliyoruz.

Şuan hava şartları iyi ama yarından itibaren deniz esmeye başlayacak. Önümüzdeki iki gün denize açılamayacak gibi. Ben şahsen bu sene hamsinin bol olacağını düşünüyorum. Geçen denize açıldık her yerde hamsi vardı. Geçen sene verilmiş olan yasağın faydaları bence bu.

Tekrar yem fabrikalarına balık vermeye Marmara’da yasakladılar bu senede Marmara’da olacağını düşüyorum” şeklinde konuştu.

ORDU

Ordu'da balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek mavi sulara açıldı.

Perşembe ilçesi Kışlaönü Balıkçı Barınağı'nda yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül - 15 Nisan arasında olan balık sezonuna başladı.

Aileleri tarafından denize uğurlanan balıkçılar, halatları çözerek teknelerinin motorunu çalıştırdı.

Denize açılarak ağlarını bırakıp nasiplerini arayan balıkçılar, bol miktarda istavritle kıyıya döndü.

''ÇOK ÖZVERİLİ DAVRANIYORLAR''

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, ağlar ile teknelerin bakımlarını yaparak sezona hazırlandıklarını söyledi.

Karadeniz, geçen yıl iyi olan palamut avcılığının, bu sene yarısı kadar da olsa mutlu olacaklarını anlatarak, hamsinin de iyi olacağını düşündüğünü belirtti.

Balıkçıların, 6 ay civarında bir süre evinden ayrı kaldığını kaydeden Karadeniz, "Zaman zaman tabii limana geliyoruz. Her ne kadar olsa da herkes evinden ayrı. Eşler de fedakarlık, özveri gösteriyor. Babaların evde olmayıp da eşlerin hem anne hem baba olduğu mesleklerden birisi balıkçılık mesleği. Her şeyden önce personellerimin eşlerine ayrıca teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Çok çok özverili davranıyorlar." dedi.

''ONLARI UĞURLAMAYA GELDİK''

Balıkçı eşi Pınar Engin ise kendileri için en büyük zorluğun özlem olduğunu vurgulayarak "Bugün itibariıyla bütün balıkçı arkadaşlarımız denize açılıyor. Biz de aileleri olarak onlara destek vermek amacıyla yanlarında bulunuyoruz. Onları uğurlamaya geldik. Hepsine sağlıklı bir şekilde bol kazançlar diliyoruz." diye konuştu.

Necla Karadeniz de çocukları dahil tüm denize çıkan balıkçılara bol kazanç dileğinde bulundu.

''SEZONUMUZ İYİ GEÇECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR''

Denizden istavrit avıyla kıyıya dönen balıkçı teknesinin sahibi Serkan Karadeniz, hazırlıkların ardından bugün denize çıktıklarını dile getirdi.

Bereketli bir gece olduğunu ve istavrit balığı avladıklarını anlatan Karadeniz, şunları kaydetti:

"İnşallah sezonumuz iyi geçecek gibi görünüyor. Hamsi ve istavrit var, numuneleri denizde görünüyor. Palamut az gibi görünüyor ama benim tahminin palamut da olacak.

Balık çeşidi bu sene bol olacak. Deniz öyle gösteriyor. İnşallah bereketli olur. Kazasız belasız bir sezon bitiririz. Avlanmamız da iyiydi. İstavrit balığı var. Şu anda bir ağ attık, yaklaşık 250 kasa balık aldık."





TEKİRDAĞ

Denizlerde av yasağının bu gece sona erecek olması dolayısıyla Tekirdağ'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 2021-2022 sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, bütün balıkçılara bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeleri dileğinde bulundu.

Albayrak, Tekirdağ'da birçok ailenin balıkçılıkla geçindiğini hatırlatarak, belediye olarak balıkçılar ve kent sakinleri için projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

İZMİR

İzmirli balıkçılar yaklaşık 5 ay sonra "vira bismillah" demek için mavi sulara açıldı.

Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen tören dua okunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sezonun tüm balıkçılar için hayırlı ve bereketli geçmesini temenni etti.

Geçen yıl avcılık ve yetiştiricilikten 98 bin 394 ton su ürünü elde edildiğini hatırlatan Köşger su ürünleri sektörünün birçok sektörün daralma yaşadığı salgın döneminde süreci başarılı bir şekilde götürdüğünü kaydetti.

Köşger denizcilik geleneği olarak, üzerinde "rastgele" yazan çelengi denize bıraktı.