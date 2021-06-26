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    Avara kasnak nedir, ne demek? Avara kasnak anlamı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un temel atma töreninde yaptığı konuşma sırasında kullandığı "avara kasnak" ifadesinin anlamı, vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki avara kasnak ne demek?
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 15:35
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 15:40
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    Avara kasnak nedir, ne demek? Avara kasnak anlamı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma sırasında "avara kasnak" ifadesini kullandı. Bunun üzerine avara kasnak terimi, bir anda günün en çok konuşulan kelimelerinden biri oldu.

    Peki avara kasnak nedir, ne demek? İşte TDK avara kasnak anlamı..

    AVARA KASNAK NEDİR, NE DEMEK?

    Bir kayış tarafından çevrilen, tahrik eden ve tahrik edilen kasnaklar içinde güç aktarmayan, kayışın gerginliğini sağlayan kasnaktır.

    Amacı sürtünme kuvvetini artırarak daha fazla güç artırılmasını sağlamak olan mekanizmanın ana parçasıdır. Zaman zaman "avare kasnak" olarak da kullanılır.

    Günlük dilde monoton, kendini tekrar eden, tatsız işler ve sözler için kullanılır.

    Siyaset sahnesinde Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu'nun konuşmalarında sık sık kullandığı bir benzetmedir.

    Can Yücel'in İşçi Marşı'nda,

    ''Tekliyor işte çağın çarkına okuyan çark
    Ve durdu muydu bir gün bu kör, avara kasnak
    Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak
    Sen de o dünyadansın sınıfın bil safa gel
    Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel''

    kıtasında geçer.

    Ferit Edgü'nün de Geceyazısı dizisinde bu isimde bir kitabı vardır.

    Avara kasnak nedir, ne demek? Avara kasnak anlamı #1

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