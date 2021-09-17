Euro
10.1364
0.77%
Dolar
8.6381
1.32%
Altın
486.7
1.29%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
410.680
1.33%
EXEN Coin
24.66
-0.36%
24ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 24 C

    Avaşin bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    MSB, Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde EYP patlaması sonucu ağır yaralanan 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 20:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avaşin bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinden acı haber geldi.

    Milli Savunma Bakanlığı, EYP patlaması sonucu ağır yaralanan 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

    HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde, P. Uzm. Çvş. Ümit Solak EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

    Avaşin bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir