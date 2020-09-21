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    Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

    Bölgede eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist, hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.09.2020 - 10:29
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 10:29
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    Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

    Türk askerinin, bölücü terör örgütlerine karşı amansız mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

    Operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde hava harekatı düzenlendi.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyon sonucu eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.

    Avaşin bölgesinde 2 PKK lı terörist öldürüldü #1

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