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- Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Bölgede eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist, hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 21.09.2020 - 10:29
- Güncelleme : 21.09.2020 - 10:29
Türk askerinin, bölücü terör örgütlerine karşı amansız mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde hava harekatı düzenlendi.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyon sonucu eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.