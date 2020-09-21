Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Bölgede eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist, hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Türk askerinin, bölücü terör örgütlerine karşı amansız mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde hava harekatı düzenlendi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon sonucu eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.