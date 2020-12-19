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    Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

    Bölgede tespit edilen PKK'lı 3 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.12.2020 - 15:19
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 15:30
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    Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları kararlılıkla sürüyor.

    Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

    3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, bölgede keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Ayrıca, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" ifadelerine yer verildi.

    Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü VİDEO

    Avaşin bölgesinde 3 PKK lı terörist öldürüldü #1

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