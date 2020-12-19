Bölgede tespit edilen PKK'lı 3 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, bölgede keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ayrıca, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" ifadelerine yer verildi.

Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü VİDEO